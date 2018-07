Joel confirma que Vasco terá novidades e cobra vitória O técnico Joel Santana não colocou uma equipe titular em campo nos dois treinamentos que comandou no Vasco visando o duelo com o Náutico, neste sábado, no Estádio de São Januário, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, embora não tenha revelado qual será a escalação do time, ele adiantou que a formação será alterada, com "uma ou duas" novidades em comparação ao empate com o Oeste, na última terça-feira, na Arena Amazônia.