Joel crê em vitória do Botafogo, mesmo com desfalques

O técnico Joel Santana tem problemas para escalar o ataque do Botafogo diante do Cruzeiro, em partida que acontecerá nesta quarta-feira, 25, às 21h50, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com as expulsões de Caio e Herrera, e com Loco Abreu servindo à seleção uruguaia, o treinador ainda pensa na melhor formação para a equipe.

"O Cruzeiro é, na minha opinião, um dos cinco favoritos da competição. Vamos ter um jogo difícil. Espero que os jogadores estejam preparados. O time será praticamente o mesmo, mas estou ainda para resolver os dois na frente. Tenho opções, como o Edno, o Alex, o Renato, o Diguinho... Os jogadores que vão entrar têm minha confiança", declarou Joel.

O técnico não confirma, mas deve escalar Edno e o estreante Alex como companheiros de ataque. Mesmo com desfalques, Joel Santana acredita na vitória sobre o clube mineiro, que vive fase conturbada após a eliminação na Libertadores, para manter o Botafogo entre os líderes da competição.

"Não adianta ficar esperando o Cruzeiro, temos de jogar de igual para igual. Mas não é um bicho de sete cabeças. Com o que temos podemos fazer um bom jogo. A equipe está conseguindo criar personalidade. Tivemos três bons resultados, estamos em uma posição boa e conquistar pontos nos deixaria em uma situação excepcional", afirmou.