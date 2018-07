Joel descarta abandonar jogadas aéreas no Botafogo

"As coisas acontecem com naturalidade, não é que esta seja nossa principal jogada. As pessoas batem nessa tecla, mas disputamos cinco clássicos e perdemos apenas um. Cada um tem a sua maneira de jogar e o Botafogo tem a sua. Vamos continuar fazendo as coisas do nosso jeito", antecipou Joel, que treina os cruzamentos sobre a área incessantemente.

Para o lateral-direito Alessandro, um dos principais líderes do grupo, a eficiência da jogada aérea deve ser vista como motivo de orgulho. "Muitas pessoas criticam, mas foi com essa estratégia que chegamos até aqui. Não há por que mudar agora", lembrou o jogador.