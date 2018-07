Joel divide grupo na reapresentação do Vasco, após conversa

Dois dias após só empatar por 1 a 1 com o Oeste em Manaus, o elenco do Vasco se reapresentou na manhã desta quinta-feira no CFZ e iniciou, com um treinamento leve, a preparação para o jogo contra o Náutico, sábado, em São Januário, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, o técnico Joel Santana conversou com os jogadores depois do segundo empate seguido do time na divisão de acesso. Depois, ele separou o grupo em duas partes para a realização de atividades físicas.

No gramado, os jogadores que não foram titulares contra o Oeste fizeram um trabalho físico comandando pelo preparador Daniel Gonçalves. Ao mesmo tempo, o também preparador Ronaldo Torres trabalhou com oito jogadores que começaram jogando na Arena Amazônia - somente Martín Silva, Aranda e Maxí Rodriguez não participaram dessa atividade.

Em seguida, os demais atletas foram divididos em dois grupos para fazerem um treino em campo reduzido, sob orientação do auxiliar técnico Marcelo Salles. Enquanto isso, os goleiros trabalharam fundamentos com Carlos Germano e Márcio Cazorla. Já os demais atletas de linha treinaram chutes ao gol com os outros auxiliares no final do treinamento.

O Vasco volta a treinar na manhã desta sexta-feira, às 9h30, novamente no CFZ, na sua última atividade antes do jogo com o Náutico, para o qual o time terá o reforço do zagueiro Douglas Silva, que cumpriu suspensão automática diante do Oeste. Com 40 pontos, o time ocupa a quarta posição na Série B após a disputa de 23 rodadas.