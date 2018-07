Joel diz que 3 jogadores disputam 2 vagas no Flamengo

"Como você sobe uma escada? Tem que ser degrau por degrau. Você não pode pular dois degraus por vez. Tenho que pensar no jogo contra o Volta Redonda. Vou colocar o que tiver de melhor. Se já estiver encaixado, vou com o que tiver de melhor. De repente, jogo com Thomás e Kleberson. Diego Mauricio também treinou bem. Eu estou com três (jogadores) para duas (vagas)", comentou Joel.

Assim, o treinador confirmou a intenção de escalar os titulares contra o Volta Redonda, apesar do time enfrentar o Olimpia, no Paraguai, quarta-feira, pela Libertadores. "Vamos botar todo mundo para jogar. Estamos construindo um time forte. Queria chegar aqui e apresentar uma equipe do Flamengo que vocês já sabem de cór. No máximo erram um ou dois jogadores. Não queria ter que mudar. Mas quando o jogador quebra, você é obrigado a mudar. Tem umas coisas que ainda precisamos endireitar", disse.

Nos primeiros treinos desta semana, Joel escalou o time titular com: Felipe; Léo Moura, Welinton, David Braz e Junior Cesar; Willians, Muralha, Luiz Antônio e Thomás. Ronaldinho e Vagner Love. Depois, ele trocou Thomas por Kleberson. Na quinta-feira, com a suspensão de Ronaldinho, promoveu Diego Maurício ao time titular. Com essas alternativas, o treinador só deve definir a escalação do Flamengo momentos antes do duelo com o Volta Redonda.