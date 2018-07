Joel diz que início ruim pesou para derrota do Cruzeiro Depois de ver o Cruzeiro cair por 2 a 0 diante do Atlético-GO, na noite da última quarta-feira, no Serra Dourada, em Goiânia, o técnico Joel Santana afirmou que a atuação ruim no início do confronto foi determinante para a derrota que deixou a equipe mineira na oitava colocação do Campeonato Brasileiro. No caso, o time da casa fez seu primeiro gol logo aos 8 minutos do primeiro tempo, antes de selar o placar no finalzinho do confronto.