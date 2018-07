Joel diz que levaria Botafogo à semifinal da Taça Rio

"Que nós íamos chegar, nós íamos. Não tenho dúvidas. O Botafogo tinha uma maneira (de jogar) que deu certo no ano passado, por que não daria de novo? Fiquei 14 meses no clube, conhecia os jogadores...Os outros times ainda estão se formando", disse Joel, em entrevista à Rádio Globo.

Depois do fracasso no Campeonato Carioca, o Botafogo precisa se reerguer rapidamente: quarta-feira é dia de decisão. Por causa do placar de 2 a 2 no Rio, na semana passada, o time alvinegro precisa ganhar do Avaí - ou empatar por três ou mais gols -, na Ressacada, para não ser eliminado da Copa do Brasil.