Joel e ídolos comemoram os 85 anos de Nilton Santos O ex-jogador Nilton Santos, conhecido como "A Enciclopédia do Futebol", completou 85 anos neste domingo, mas a comemoração pelo aniversário do lateral-esquerdo que marcou época no Botafogo e na seleção brasileira foi nesta segunda-feira. Na festa armada na clínica onde vive, compareceram o técnico Joel Santana e ídolos botafoguenses como Zagallo e Amarildo.