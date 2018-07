Joel elogia valentia e disciplina do Botafogo em vitória

"Agora todos os jogos são mata-mata, decisivos, com todos brigando por seus objetivos. Hoje, os jogadores foram valentes e disciplinados. O Botafogo ganhou na paciência e na determinação dos atletas. Foi a vitória do sacrifício, cada um se doou um pouquinho mais de acordo com o que precisávamos", afirmou.

A vitória deixou o Botafogo em quarto lugar no Brasileirão, com 51 pontos, e na luta pelo título nacional. "Já estamos no caminho certo há muito tempo e acreditando no nosso grupo. O mais importante é que os jogadores acreditaram no planejamento. É claro que no fim da temporada há desgaste, mas temos que bloquear e entender que temos um objetivo traçado para os jogadores, para a comissão técnica, para o clube e para a torcida. Isso faz parte de um time que quer chegar", disse Joel.

O treinador também elogiou a excelente atuação da defesa do Botafogo, que conseguiu segurar o ataque do Atlético-MG na partida de sábado. "Uma equipe quando tem força de defesa se credencia a vencer. Havia uma supremacia do Atlético-MG, mas foram poucos lances de perigo. Temos uma defesa alta, bem postada e guerreira", comentou.