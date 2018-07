Joel enaltece virada do Botafogo e agradece a torcida

"O Fluminense foi melhor no primeiro tempo, nós fomos muito melhores no segundo", destacou, em relação à virada do Fluminense no placar. Loco Abreu abrira o placar, mas Fred marcou duas vezes antes do intervalo. Mas, no segundo tempo, com Caio e Edno no time, o Botafogo reagiu no placar, marcou dois gols e venceu por 3 a 2.

"Os jogadores que entraram foram bem. Tivemos uma postura diferente, deu certo no treinamento e no jogo. Mas vitória não é do Joel, é da torcida e dos jogadores. Os atletas confiaram na proposta e o torcedor acreditou, mesmo com a chuva. Teve coragem de vir e representamos com uma vitória digna do tamanho do clube", comemorou o treinador.

Para a final, Joel espera contar com o apoio maciço da torcida. "O time é finalista, estava na semifinal e conseguiu uma virada dessas. Acho que temos de ter credibilidade, só o torcedor pode nos ajudar. Ele vai dizer para nós porque merecemos ser campeões", convocou.