Joel escala Caio e Loco Abreu no ataque do Botafogo Joel Santana testou uma formação mais ofensiva no Botafogo, em preparação para o jogo contra o Prudente, domingo, no Engenhão. Nesta quinta-feira, o treinador escalou Caio ao lado de Loco Abreu no ataque e Edno no meio-campo, no lugar do volante Túlio Souza.