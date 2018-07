Joel faz balanço positivo de primeiro mês no Cruzeiro O técnico Joel Santana completou nesta quarta-feira um mês no comando do Cruzeiro. O treinador iniciou o seu trabalho no clube em 20 de junho, em substituição a Cuca, e conseguiu tirar o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro nesse período e a colocou na sétima colocação no torneio, com 15 pontos. Por isso, o comandante está satisfeito com o início do seu trabalho no clube mineiro.