Joel lamenta empate, mas vê duelo igual com Flamengo Por causa do empate por 1 a 1 com o Macaé, no último domingo, no Engenhão, o Botafogo será obrigado a enfrentar o Flamengo, no próximo domingo, na semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Apesar disso, o técnico Joel Santana mostrou um discurso otimista ao projetar o confronto, que ele vê como igual, apesar de agora o rival contar com o craque Ronaldinho Gaúcho.