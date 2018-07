Joel minimiza escalação do Inter e pede Botafogo atento

"Estamos jogando contra o Internacional. O jogo não vai ser fácil. Se pensarmos em jogo fácil, vamos ser derrotados. Vamos com o máximo de respeito possível para enfrentar uma grande equipe", afirmou o técnico botafoguense. "Não interessa como o adversário vem, mas que é um grande clube".

Preocupado com a partida, Joel lembrou a última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Flamengo teve grandes dificuldades para superar os reservas do Grêmio e ficar com o título. "Podemos esperar a mesma dificuldade do Flamengo com o Grêmio ano passado, cuspiu sangue para vencer", comparou.