Joel prevê clássico equilibrado contra o Fluminense

"Não escolho adversários, minha preocupação é o quanto o Botafogo vai render. Se jogar o que sabe, a partida vai ser, no mínimo, de igual para igual. No Campeonato Brasileiro, você tem que manter o nível de atuação ou vai pagar a conta, com juros e correção monetária", brincou Joel Santana.

Segundo Joel Santana, a semana livre, sem jogos, foi importante para fazer alguns ajustes no time do Botafogo, que ocupa o sexto lugar no Brasileirão, com 44 pontos. "Vamos ver se a equipe tem uma melhora. Porém, no futebol você tem que ter sequência até chegar ao ideal", explicou o treinador.