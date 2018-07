Joel projeta bom jogo em reencontro com o Botafogo O técnico Joel Santana prefere fazer mistério e não divulgou a equipe que mandará a campo para a partida deste sábado, na Arena do Jacaré, contra o Botafogo. A principal dúvida é no ataque. O treinador pode manter a formação dos últimos dois jogos, com Wallyson isolado, ou abrir mão da formação com cinco meio-campistas, colocar Roger de novo no banco, e lançar Ortigoza como titular.