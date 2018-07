Joel promete que Flamengo vai brigar por título O técnico Joel Santana adotou um discurso otimista após a primeira derrota do Flamengo no Campeonato Brasileiro. No domingo, a equipe carioca foi dominada pelo Grêmio, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, pela sexta rodada do torneio, e perdeu por 2 a 0. Mesmo assim, o treinador garantiu que o time vai se recuperar e lutará pelo título nacional. No momento, o clube da Gávea ocupa a nona colocação, com nove pontos, cinco atrás do líder Cruzeiro.