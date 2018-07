Joel quer que Flamengo ignore sentimento de revanche O empate em 3 a 3 diante do Olimpia, há duas semanas, ainda repercute no elenco do Flamengo. Depois de abrir 3 a 0, o time rubro-negro cedeu a igualdade e se complicou na Libertadores. A chance de recuperação é nesta quarta-feira, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, novamente contra os paraguaios.