Joel relaciona Cribari, que poderá estrear pelo Cruzeiro

Contratado recentemente junto ao Napoli, depois de ficar 13 anos atuando na Itália, onde também defendeu Udinese e Lazio, o jogador de 31 anos poderá fazer a sua estreia pela equipe mineira neste domingo.

Já o volante Leandro Guerreiro, que não poderá enfrentar o Corinthians por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo, embarcaria junto com a delegação do Cruzeiro nesta tarde de sábado rumo a São Paulo. Ele foi incluído na viagem pelo fato de que a equipe seguirá, após o duelo deste domingo, direto para Goiânia, onde enfrentará o Atlético-GO, quarta-feira, no Serra Dourada, pela 12.ª rodada do Brasileirão.

Confira a lista de 19 jogadores relacionados no Cruzeiro:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Zagueiros: Léo, Naldo, Gil e Cribari.

Laterais: Gil Bahia, Gilberto e Vitor.

Volantes: Everton, Fabrício e Marquinhos Paraná.

Meias: Montillo e Roger.

Atacantes: Anselmo Ramon, Ortigoza, Reis, Sebá e Wallyson.