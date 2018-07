Joel Santana adota segredo no Cruzeiro contra Botafogo "Faz parte do show". A frase emprestada de uma música de Cazuza foi usada pelo técnico do Cruzeiro, Joel Santana, para justificar o segredo que voltou a adotar em torno da escalação do time para a partida da 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partir das 18h30 deste sábado, recebe o Botafogo, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), e somente momentos antes da partida o treinador confirmará o grupo que entra em campo. O Cruzeiro tem 18 pontos, contra 19 da equipe carioca.