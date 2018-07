Joel Santana celebra reestreia com vitória no Flamengo

O técnico Joel Santana começou sua quinta passagem pelo Flamengo com vitória sobre o Madureira, por 1 a 0, na última quinta-feira, pela quinta rodada da Taça Guanabara. Apesar das críticas de parte da torcida, que não gostou do futebol apresentado, o treinador comemorou o resultado.

"Acho que jogamos bem até a hora do pênalti. O jogo estava seguro. O Madureira não é uma equipe ruim. De uma maneira geral, foi bom estrear com uma vitória", declarou, citando o pênalti perdido por Ronaldinho Gaúcho, que chutou por cima.

Apesar dos três pontos, que deixam a equipe na terceira colocação do Grupo A, com 9 pontos - mesmo número dos líderes Resende e Botafogo -, Joel sabe que a equipe não jogou bem. O treinador disse que entende a "angústia" da torcida, mas ressaltou a importância do triunfo.

"O torcedor queria um resultado mais elástico. Eles sentiram o que eu estava sentindo ali fora do campo. Querem uma segurança, pois a bola podia dar uma resvalada e entrar no nosso gol. Eles sentem aquela angustia, mas o time venceu", afirmou.

Os jogadores parecem ter assimilado o discurso do novo técnico e também pensavam apenas no resultado depois da partida. "Nesta quinta, jogando bem ou mal tínhamos que vencer. O time vinha de três empates na competição e precisava dos três pontos. O Joel não mudou muita coisa ainda. Nossa formação foi bem parecida com a que estava jogando e para mudar precisa de um pouco de tempo. A torcida cobrar é normal. Eles nos apoiam sempre e querem um resultado melhor, uma goleada", avaliou o goleiro Felipe.