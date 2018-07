Joel Santana celebra retorno ao Maracanã com o Vasco

O técnico Joel Santana voltará a pisar no gramado do Maracanã depois de dois anos. A última vez que o treinador comandou uma equipe no estádio foi em 2012, quando estava no Flamengo. Neste sábado, ele estará à frente do Vasco no duelo diante do ABC, pela Série B, e só pensa na vitória para aproximar o time do acesso à elite do Campeonato Brasileiro.

"Agora o Maracanã está um castelo. Um lugar muito bom de frequentar, de assistir jogo, de participar de uma festa. Vamos lembrar aquele velho tempo, em que víamos a nossa torcida do lado direito do fosso, que a gente saia do campo com as bandeiras, com os cantos, tudo que a gente espera. Estão todos convidados, vamos juntos nessa", declarou.

Joel sabe que o Vasco precisa da vitória para quebrar um jejum de quatro jogos - foram dois empates e duas derrotas nas últimas partidas -, se consolidar no G4 e encaminhar o acesso. Por isso, mesmo com o mau momento da equipe, o treinador fez questão de pedir o apoio à torcida.

"A estratégia é vencer a partida, é o comparecimento do torcedor para nos ajudar, esse é o ponto mais forte. Estamos indo para o Maracanã, sabendo que nossa torcida vai comparecer. Uma casa que nós conhecemos bem, passamos os momentos mais alegres da nossa vida profissional lá. O torcedor do Vasco conhece muito bem e juntos vamos nos recuperar, de uma vez por todas", afirmou.