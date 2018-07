Joel Santana chega ao Vasco e promete trabalhar muito

O Vasco apresentou oficialmente Joel Santana como seu novo treinador, neste domingo. É a quinta passagem do técnico por São Januário, inclusive onde ele iniciou a sua carreira. O comandante, que já conquistou um Campeonato Brasileiro e uma Copa Mercosul para o clube, retorna com a missão de reconduzir o time à elite do futebol nacional.

"Não é hora de falar muito, mas de trabalhar para no fim do ano a gente estar numa situação mais confortável. Vou trabalhar para colocar o time novamente na elite". afirmou o treinador, de 65 anos de idade e mais de 30 de carreira. "Eu volto feliz, satisfeito e com a energia de quem está começando a carreira".

O técnico teve seus trabalhos recentes muito contestados e seu último se encerrou em 2013, quando dirigiu o Bahia. No entanto, velho conhecido de Joel Santana, o presidente vascaíno Roberto Dinamite resolveu apostar no treinador. "Ele é um grande profissional e já deu mostras ao longo da carreira de sua competência. Tenho certeza de que ele vai fazer um belo trabalho", afirmou o dirigente.

O primeiro desafio do treinador está marcado para esta terça-feira, em São Januário, contra o Luverdense, pela 21.ª rodada da Série B. O Vasco inicia a rodada na quarta colocação, com 35 pontos, um a menos que o líder Joinville.