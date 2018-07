Joel Santana corre risco de suspensão no futebol do Rio Enquanto já prepara o time do Botafogo para a estreia no Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 8 de maio, contra o Santos, no Engenhão, o técnico Joel Santana recebeu uma notícia ruim nesta terça-feira. Ele foi denunciado pela procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD/RJ), sob acusação de ofensa ao árbitro do jogo contra o Flamengo na Taça Rio.