Joel Santana culpa oscilação do time por empate do Vasco

O técnico Joel Santana culpou a oscilação dos seus jogadores pelo empate do Vasco por 1 a 1 com o Atlético Goianiense, sábado, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 22ª rodada da Série B. O treinador elogiou o rendimento da equipe no primeiro tempo, quando o time abriu 1 a 0, mas reconheceu uma queda de rendimento na etapa final, o que acabou levando o Vasco a só empatar.

"No primeiro tempo, apesar da grande defesa do Martín, começamos muito bem, segurando a posse de bola. Estava muito quente, muito seco. Estávamos envolvendo o adversário, uma equipe alta, que joga por uma bola alta. Queríamos colocar a bola no chão. No calor que está fazendo, o futebol de hoje requer uma partida equilibrada nos 90 minutos", disse.

A igualdade no sábado levou o Vasco aos 39 pontos, na terceira colocação na Série B. O time volta a entrar em campo na próxima terça-feira, pela 23ª rodada, diante do Oeste, em partida que será disputada na Arena Amazônia, em Manaus.