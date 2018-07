Joel Santana dá nota oito para o Vasco na sua estreia vitoriosa

De volta ao comando do Vasco, o técnico Joel Santana aprovou a atuação do time na sua estreia - a vitória por 2 a 0 sobre o Luverdense, em São Januário, na noite de terça-feira, pela 21ª rodada da Série B. O treinador deu nota 8 ao Vasco, avaliou que a equipe teve uma atuação segura e sempre controlou a partida. Por isso, não encontrou grandes dificuldades para vencer.

"A equipe merece um oito pela atuação de hoje. Em nenhum momento passamos dificuldade. Nosso time passou segurança e fez o que foi pedido pela comissão. Levou um pouco de tempo para a gente chegar ao gol do adversário, mas melhoramos no momento que fizemos o nosso gol. Obrigamos o adversário ao erro e conseguimos fazer o segundo. Levamos o jogo da maneira que a gente gostaria que fosse. A equipe foi segura e o nosso goleiro não trabalho muito. Nosso time venceu com autoridade", afirmou.

Joel tem uma longa relação com o Vasco, iniciada ainda quando era jogador e foi campeão brasileiro em 1974. Técnico do time pela quinta vez, ele foi bem recebido pelos torcedores do clube em São Januário. Assim, agradeceu o apoio na sua reestreia.

"Eu dirigi equipes excelente e conquistei títulos no Vasco. Quando a equipe não corresponde ao que a torcida espera, sempre surge uma dúvida. Eu tenho uma história no Vasco. Se não sou o maior vencedor, sou o segundo. Possuo muitos anos de clube. Hoje eu fiquei bastante feliz com o carinho e com a forma que eles deixaram o estádio. Estão todos satisfeitos com o desempenho do time. É sempre bom vencer", disse.

A vitória levou o Vasco aos 38 pontos, na quarta colocação na Série B. O time volta a entrar em campo no próximo sábado, no Mané Garrincha, em Brasília, diante do Atlético Goianiense, pela 22ª rodada da divisão de acesso.