Joel Santana descarta trocar Botafogo pelo Corinthians

O técnico Joel Santana descartou nesta terça-feira a possibilidade de deixar o Botafogo e assumir o comando do Corinthians, que ficou sem um treinador com a saída de Adílson Batista após a derrota por 4 a 3 para o Atlético Goianiense, no último domingo.

Joel lembrou que recusou propostas de outros clubes, como o Flamengo, neste ano. "Moralmente vocês me conhecem, sabem o que vem acontecendo nos últimos meses, e preferia nem me aprofundar nesse assunto para não ferir ninguém. Deixa eu fazendo aqui as minhas coisas", afirmou em entrevista à ESPN Brasil o treinador, que tem contrato até o final do ano com o Botafogo e dirigiu, sem sucesso, o Corinthians em 1997.

Joel negou que tenha sido procurado e recebido uma proposta de Andrés Sanchez, presidente do clube paulista. "Eu conheço o presidente do Corinthians, não é a primeira vez, que surgem especulações. Mas não conversei, não fui procurado. Quando começam a chegar essas coisas, outras pessoas respondem por mim, principalmente numa semana como essa, de clássico", disse.

Campeão estadual com o Botafogo e com boa campanha no Campeonato Brasileiro, Joel tem o apoio do torcedor, mas não garantiu que irá permanecer no clube na próxima temporada. "Um ano de trabalho é muito desgastante. Vamos esperar terminar para depois ver se continuamos no próximo ano", comentou.