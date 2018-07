Joel Santana dispara contra arbitragem em empate do Vasco

O Vasco vencia o Sampaio Corrêa na última terça-feira até os 49 minutos do segundo tempo, quando o time maranhense, empurrado pela torcida, selou o empate por 2 a 2 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico vascaíno Joel Santana disparou contra a arbitragem de Gilberto Rodrigues Castro Junior e alegou que a falta de pulso dele foi preponderante para o resultado final.

"Minha indignação é pelo bom futebol, pelas coisas certas. O Brasil inteiro viu o que aconteceu dentro de campo. Lance de violência, agressão, atraso de jogo deles. Não tivemos culpa, viemos só jogar futebol. No fim, o único prejudicado fomos nós, o Vasco, pelos acontecimentos que tiveram", declarou.

Os jogadores do Sampaio Corrêa reclamaram muito do pênalti que resultou no primeiro gol do Vasco, marcado por Douglas, mas principalmente do segundo gol carioca. No lance Douglas Silva finaliza, a zaga afasta, mas a bola já havia ultrapassado a linha segundo o juiz. Revoltados, os maranhenses foram para cima do trio de arbitragem. A confusão resultou na expulsão de Edgar, que já havia sido substituído, e em cinco minutos de acréscimos no fim.

"O que eu estou conversando é que o que fizeram com a arbitragem no intervalo e depois do nosso segundo gol foi uma coisa absurda. Ele não tomou conhecimento e ao invés de agir na hora, no fim deu cinco minutos. O problema não foi nosso, foi do adversário. Peitaram o bandeirinha, a arbitragem, xingaram de todas as maneiras", comentou Joel Santana.

O treinador ainda fez questão de deixar claro que o acréscimo dado pelo árbitro foi o que o deixou insatisfeito. "Eu não estou reclamando do resultado, estou reclamando dos acontecimentos. Ele deu cinco minutos e os caras fizeram gol no acréscimo."