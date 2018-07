Joel Santana diz que equipe do Cruzeiro 'respeitou muito' o São Paulo

SÃO PAULO - O técnico Joel Santana desaprovou a postura dos jogadores do Cruzeiro na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, sábado, no Estádio do Morumbi, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, a equipe "respeitou" demais o adversário, demonstrando uma preocupação defensiva exagerada, principalmente no primeiro tempo, o que foi decisivo para o revés.

"Claro que não estou satisfeito com o resultado, ninguém gosta de perder. Nós respeitamos muito o adversário, principalmente no primeiro tempo. No segundo, jogamos uma partida igual e time grande tem que ser assim. Partimos para cima do São Paulo. Eles esperaram o nosso erro, time experiente e, a partir dos nossos erros, fizeram os gols. Brasileiro é assim, não pode vacilar", disse.

Além do jogo, o treinador perdeu o zagueiro Gil, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática diante do Bahia, no próximo domingo, em Sete Lagoas. A situação preocupa Joel, já que o Cruzeiro também não conta com Victorino e Léo.

"Chato isso. Nós temos carência de zagueiro, um na seleção (uruguaia, Victorino) e outro contundido (Léo). A arbitragem foi muito rigorosa em termos de cartões. Foi muito rigorosa com a gente. Isso vai irritando jogador, irritando todo mundo. Mas é isso mesmo, nós vamos ter uma semana de trabalho, para trabalhar bem, pensar bem para vencer o Bahia", disse.

A derrota manteve o Cruzeiro com 12 pontos, em décimo lugar no Campeonato Brasileiro, mas a equipe pode perder três posições neste domingo. Além do jogo com o Bahia, Joel já pensa no confrontos com Corinthians e Atlético Goianiense, ambos fora de casa.

"Vamos ver se a gente continua nessa batida de vitória e vencer o Bahia e depois vamos pegar dois jogos fora. São três jogos perigosíssimos, sendo três pontos em casa e seis fora", disse.