Joel Santana enaltece heroísmo do Botafogo em derrota

"É melhor perder com heroísmo do que vencer sendo covarde. Os jogadores estão de parabéns pelo que fizeram. Fica a boa exibição", garantiu o técnico. Após sofrer o gol no primeiro tempo, o Botafogo pressionou durante todo o confronto e chegou inclusive a desperdiçar um pênalti.

Satisfeito, Joel opinou que a partida no Mineirão foi a melhor da equipe no Campeonato Brasileiro. "Foi um jogo em que jogamos mal até levarmos o gol. Depois, tomamos a iniciativa, atacamos, criamos e tivemos a posse de bola. Mas o futebol só se define em gol. Acho que foi o melhor jogo que fizemos no Brasileiro, e não conseguimos vencer", acrescentou.