Joel Santana esconde escalação do Vasco para jogo contra o Náutico

O técnico Joel Santana não deu qualquer indicação sobre qual será a escalação do Vasco para o jogo com o Náutico, sábado, em São Januário, pela 24ª rodada da Série B. Na manhã desta sexta-feira, ele comandou um treinamento no CFZ e não mostrou qual equipe pretende utilizar na partida.

Na última quinta-feira, na reapresentação do elenco após o empate com o Oeste na Arena Amazônia, o Vasco realizou apenas trabalhos físicos. Dessa vez, Joel comandou, após o aquecimento, um coletivo de dois toques em campo reduzido. Porém, as equipes misturaram titulares e reservas.

De um lado, com Diogo Silva na linha e Jodi no gol, estavam Guinazu, Aranda, Maxi Rodriguez, Edmilson, Marquinhos do Sul, Guilherme Biteco, Fabrício, Anderson Salles, Marlon, Rafael Silva, Jhon Cley e Douglas Silva. Já o outro time tinha Copetti no gol, na linha Martin Silva, Rafael Vaz, Rodrigo, Montoya, Douglas, Lucas Crispim, Henrique, Dakson, Luan, Carlos Cesar, Diego Renan, Thalles, Pedro Ken e Lorran.

Assim, Joel não revelou qual será a escalação do Vasco, que neste sábado terá o retorno do zagueiro Douglas Silva após cumprir suspensão automática. Independentemente disso, o time tenta voltar a vencer após empatar as duas últimas partidas - o time está na quarta colocação na Série B com 40 pontos.