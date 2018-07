Joel Santana evita 'desculpa' após derrota do Vasco em Fortaleza

Apesar da derrota que adia o retorno do Vasco à Série A, Joel Santana não demonstrou insatisfação com o desempenho dos seus jogadores na derrota para o Ceará, por 2 a 0, em Fortaleza. Para o treinador, que evitou apontar "desculpas" para justificar o revés, a equipe carioca "jogou bem e perdeu".

"Eu acho que até jogamos bem no primeiro tempo. O resultado até fala isso. Você jogou bem e perdeu? Mas quem veio ver o jogo viu a atuação que nós tivemos. Mas todo mundo errou. E futebol é gol. Não tenho que ficar aqui dando desculpa. Parabéns para eles, que foram felizes na finalização e nós, não", disse o técnico.

Na avaliação de Joel Santana, um lance ofensivo do Vasco ainda no primeiro tempo definiu a partida. "Quando estava 1 a 0, ainda tivemos uma bola com o Kleber, que entrou para finalizar. Se faz 1 a 1, bota fogo no jogo. Logo depois eles fizeram o segundo gol e jogaram o que tinham que jogar", comentou.

Com o resultado, o Vasco acabou com as chances de faturar o título. Na terceira colocação, estacionou nos 59 pontos, distante dos 69 do líder Joinville e dos 67 da Ponte Preta. Agora o time carioca foca sua atenção exclusivamente na busca pelo acesso.

"O que a gente não pode perder é dentro de casa, com a nossa torcida, nosso campo, aí a coisa fica feia. Agora, vamos nos preparar para o jogo contra o Vila Nova, que já nos venceu, e contra o Icasa, no Maracanã", projetou Joel Santana. O duelo contra o Vila Nova será disputado na terça-feira, em São Januário.