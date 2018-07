Joel Santana exalta 'gurizada' do Flamengo após vitória

"Temos uma gurizada que me deixa cada dia mais feliz. Estão cada dia com mais experiência", declarou. "Nessa vida é assim. A vida é dramática. Vencemos, tivemos superioridade, com jogadores que não jogavam há muito tempo. Foi muito importante", completou, citando, principalmente, o atacante Paulo Sérgio, que não fazia parte dos planos do Flamengo, mas teve uma oportunidade e deu a assistência para o único gol da partida.

O autor do gol, Kleberson, também está reconquistando seu espaço no clube. Ele já havia marcado na vitória diante do Fluminense, por 2 a 0, no final de semana anterior, e voltou a deixar sua marca neste domingo. Isto tudo depois de ser afastado no início do ano e ver seu ciclo no Flamengo quase se encerrar.

"Joel me conhece bem. Entrei e fui feliz em fazer o gol. O mais importante foi sair com a vitória", afirmou. "Temos de fazer o nosso papel e vencer os jogos. Esta complicado porque temos muitos jogadores machucados, mas estamos vencendo. É uma vitória profissional muito importante. A gente precisava do resultado", concluiu o volante.