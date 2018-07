Joel Santana exalta superação do Flamengo em 'decisão'

"As vitórias do Flamengo sempre são com dificuldade. Tivemos o problema que o nosso jogador (Luiz Antônio) foi expulso ainda no primeiro tempo. Quando fomos para o vestiário, eu conversei com os jogadores e lembrei que alguns anos atrás isso aconteceu comigo aqui no Flamengo e nós conseguimos virar um jogo por 3 a 1", revelou.

Joel lembrou que a partida de sábado tinha caráter decisivo para o Flamengo, na luta por uma vaga nas semifinais da Taça Rio. "A torcida e os jogadores estão de parabéns. Foi uma grande vitória. Foi uma decisão para a gente. Tivemos dentro do jogo situações difíceis e os jogadores tiveram calma para fazer o que eu estava pedindo", disse.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 12 pontos, em terceiro lugar no Grupo A da Taça Rio. O Macaé, que joga neste domingo, tem a mesma pontuação, mas é o segundo colocado por conta dos critérios de desempate. Os dois primeiros de cada chave avançam para as semifinais da Taça Rio.

"Não podíamos pensar em derrota ou empate. Um clube como o nosso, com um time como o nosso, com uma torcida dessa que tem nos apoiado e acredita no nosso trabalho, vai tomar um gol e sair chorando? Sob o meu comando, jamais", concluiu Joel.