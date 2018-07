Joel Santana exalta vitória do Vasco sobre líder Joinville

Joel Santana ficou satisfeito com o desempenho do Vasco diante do líder Joinville, na noite desta sexta-feira, em São Januário, pela Série B. Para o treinador, o resultado deve ser comemorado principalmente em razão da maratona de jogos da equipe, que vem atrapalhando a preparação nos treinamentos.

"Tivemos, acima de tudo, a compreensão dos jogadores. Não é fácil a semana que tivemos, desgastante, não tivemos tempo pra treinar. Em três semanas de Vasco eu não fiz nenhum coletivo, fiz uns treinos táticos, mas não tive tempo de treinar", disse o treinador, que ainda tenta impor seu estilo ao time vascaíno.

Para este jogo, Joel precisou fazer quatro mudanças na equipe titular. "Botamos a equipe com dois cabeças de área, dois meias e dois centroavantes. Estou procurando o equilíbrio da equipe", comentou.

"Nós nos organizamos, e é fundamental a obediência do jogador, e ele acreditar que vai dar certo. Hoje a equipe jogou equilibrada, tranquila, venceu. Vamos ter um fim de semana tranquilo. Ficamos alegres, ganhamos, mas queremos mais. O sentimento é de querer mais", afirmou.

Com o resultado, o Vasco empatou em pontos com o Joinville - ambos têm 47 -, mas segue atrás da equipe catarinense, agora em segundo lugar, por ter duas vitórias a menos na competição.