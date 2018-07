Joel Santana faz alerta e reitera confiança em vaga no G-3

Preocupado com a queda de rendimento do Botafogo no Brasileirão, o técnico Joel Santana cobrou maior empenho dos seus jogadores nesta quarta-feira e manteve a confiança em conquistar a vaga na Copa Libertadores de 2011. O time carioca ocupa a sexta colocação da tabela, com 44 pontos, dez a menos que o líder Cruzeiro.

"Fomos bem em dois terços do campeonato, porém essa posição nossa não nos agrada. Não quero resmungar no fim do ano por pontos bobos perdidos. Penso em dar ao grupo a chance de começar um campeonato desacreditado e terminar da forma que o clube merece", afirmou o treinador

Cotado para assumir o Corinthians, Joel reiterou que pretende quer permanecer no Botafogo até o final do ano, quando pretende dar um "presente de Natal" à torcida. "O meu sonho é um grande presente não apenas para mim, mas também para os jogadores, para o clube e até para a imprensa", disse, se referindo à vaga na Libertadores, competição que o Botafogo não disputa desde 1996. "Vou tentar carregar o piano até o fim do ano e procurar uma bela sinfonia para o Natal, meu aniversário. Seria legal terminarmos bem".