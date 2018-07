Joel Santana faz testes no Vasco e escala Thalles e Pedro Ken

O Vasco deu prosseguimento aos trabalhos de preparação para o jogo com o Atlético Goianiense, sábado, em Brasília, pela 22ª rodada da Série B, com um treinamento em São Januário. Na atividade da manhã desta quinta-feira, o técnico Joel Santana indicou que o goleiro Martin Silva, o meio-campista Pedro Ken e o atacante Thalles devem ser titulares, embora tenha feito alguns testes na equipe.

O único que está mesmo garantido é Martin Silva, de volta ao Vasco após defender a seleção do Uruguai, assumindo a vaga do jovem Jordi. Pedro Ken, após cumprir gancho, substituiu Jhon Cley, enquanto Thalles ficou com a vaga de Kleber, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Em um trabalho de defesa contra ataque, os titulares começaram a atividade com a seguinte formação: Martin Silva; Diego Renan, Rodrigo, Douglas Silva e Lorran; Guiñazu, Fabrício, Pedro Ken, Maxi Rodrigues e Douglas; Thalles.

Já os reservas, sem um goleiro, foram escalados com: Carlos César, Luan, Rafael Vaz e Henrique; Aranda, Jhon Clay, Dakson e Marquinhos do Sul; Guilherme Biteco e Edmilson. Durante o trabalho, Joel trocou Aranda por Pedro Ken no meio-de-campo e Thalles por Edmílson no ataque.

Em fase final de recuperação de lesão, o meia Lucas Crispim treinou por alguns minutos entre os reservas no lugar de Marquinhos do Sul. Além disso, Jordi assumiu o gol quando os titulares começaram a atacar.

Suspenso, Kléber jogou futevôlei na beira do campo com os zagueiros Jomar e Anderson Salles, os meias Santiago Montoya e Lucas Crispim e o atacante Rafael Silva. No fim, os dois defensores fizeram exercícios à parte com bola.