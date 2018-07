Joel Santana improvisa Somália na lateral esquerda Joel Santana tem duas questões pendentes para o jogo com o Atlético-MG, sábado, em Sete Lagoas. O técnico do Botafogo ainda torce para que o zagueiro Antônio Carlos e o lateral Marcelo Cordeiro sejam liberados para a partida, mas já trabalha com alternativas. Em treinamento fechado, nesta quarta-feira, no Engenhão, Joel manteve a defesa com Danny Morais, Márcio Rosário e Leandro Guerreiro, e voltou a improvisar o curinga Somália na ala esquerda.