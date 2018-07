Joel Santana lamenta 'erros incríveis' do Botafogo no Sul

Derrotado por 3 a 0 pelo Grêmio em seu último jogo no Campeonato Brasileiro, o Botafogo viu as suas chances de jogar a Copa Libertadores de 2011 acabarem no Estádio Olímpico, neste domingo. Após o confronto, o técnico Joel Santana lamentou o desempenho ruim de sua equipe e as falhas que ele considerou imperdoáveis para um time que vislumbrava jogar a competição continental.

"Começamos a ter falhas incríveis dentro do jogo, no qual uma equipe que vem para cá buscando os três pontos não pode ter esse tipo de comportamento. A nossa missão e a nossa determinação era marcar o adversário em cima, fechar os lados do campo, que era a jogada principal deles...", afirmou o treinador, que agora estuda se aceitará a proposta de renovação de seu contrato, feita pela diretoria do Botafogo.

Joel Santana ainda amargou o fato de ter sido expulso logo no início do primeiro tempo do duelo diante do Grêmio, quando reclamou de forma acintosa da arbitragem de Sandro Meira Ricci. "Os nossos jogadores sofreram muitas faltas e isso nos prejudicou e muito. O Fahel saiu de campo (para trocar a sua camisa que se rasgou em um lance) e demorou-se muito tempo para autorizar o retorno dele. Acabei chutando um copo de água que estava perto de mim e fui expulso", lamentou, admitindo o seu momento de revolta com o juiz.

Apesar da derrota frustrante diante do Grêmio, Joel fechou o ano com um saldo positivo no Botafogo, pois levou o time ao título carioca e conseguiu realizar um bom Campeonato Brasileiro, no qual a equipe terminou na sexta colocação, assegurando assim uma vaga na próxima Copa Sul-Americana.