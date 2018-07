Joel Santana lamenta falta de iniciativa do Botafogo

Mesmo conquistando um ponto no clássico com o Vasco, após empate por 1 a 1, Joel Santana criticou a partida feita pelo Botafogo no domingo. Para o treinador, sua equipe vive momento melhor e precisava de mais iniciativa.

Veja também:

Botafogo e Vasco empatam por 1 a 1 no Engenhão

"Levamos um prejuízo grande, poderíamos estar com 10 pontos, em terceiro lugar (está com oito, em quinto). Agora, estamos no bolo. Pelo nosso momento, mais organizado, era para termos mais iniciativa", criticou o treinador. "A atuação não foi brilhante, mas também não foi tão ruim. Dou nota seis".

Joel ainda se mostrou insatisfeito com a arbitragem, que não teria marcado um pênalti para o Botafogo. "Fizemos uma partida equilibrada. Poderíamos ter resolvido no primeiro tempo, que foi melhor do que o segundo. Tivemos competência, mas houve dois pênaltis a nosso favor, apenas um foi dado. E nos encheram de faltas", opinou.