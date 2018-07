Joel Santana minimiza derrota e confia em acesso do Vasco

A derrota por 1 a 0 para o Santa Cruz no último sábado impediu o Vasco de voltar à briga pela ponta da Série B do Campeonato Brasileiro, mas não desanimou o técnico Joel Santana. Ele avaliou que o time carioca segue com boas condições de acesso, já que é o terceiro colocado, com 54 pontos, mas pediu uma rápida recuperação e uma vitória contra o América-RN na terça-feira, na Arena das Dunas.

"Com uma vitória agora chegaremos perto do somatório de pontos, pensando em 65 pontos. Temos quatro jogos fora e quatro dentro. Uma vitória fora nos colocaria em um momento bom. Qualquer ponto que levássemos aqui, era bom. Mas perdemos aqui, agora é tentar vencer o América-RN. Se conseguirmos, será 50% da viagem, o que não está muito ruim. Vai ser uma pedreira, porque eles estão na zona de rebaixamento, mas vamos tentar a vitória lá", declarou.

O Vasco está três pontos atrás da líder Ponte Preta e quatro à frente do Ceará, que é o quinto e ainda sonha com o acesso. No último sábado, os cariocas fizeram jogo equilibrado com o Santa Cruz no Recife, mas sucumbiram no fim, com o gol de Cassiano aos 40 minutos, e saíram derrotados.