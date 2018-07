Joel Santana minimiza vaias após acesso: 'Missão cumprida'

O técnico Joel Santana minimizou a reação da torcida do Vasco ao fim do empate, por 1 a 1 com o Icasa, que garantiu o retorno do time carioca à Série A do Campeonato Brasileiro de 2015. Ao invés de comemorar, torcedores vaiaram a equipe e gritaram "time sem vergonha". Para Joel, o objetivo foi alcançado. "Missão cumprida. O importante era botar o Vasco na Série A. Não adianta jogar bem e perder", disse ele.

Joel citou indiretamente a surpreendente derrota do Fluminense para a Chapecoense, na quinta-feira, também no Maracanã, a fim de justificar em parte a má atuação do Vasco. "Jogamos muito mal, eu sei disso. Mas nosso objetivo era a vaga dentro de qualquer circunstância. Mas teve clube tradicional que passou por uma situação muito complicada dias atrás e não queríamos ver isso se repetir."

Para o meia Douglas, a atitude da torcida é compreensível. "O objetivo era voltar (à Série A), claro que seria melhor com o título, mas não deu. Hoje, fizemos um primeiro tempo muito bom, mas depois repetimos os erros de sempre, recuamos e o Icasa cresceu", declarou.

FUTURO

Joel Santana não falou se pretende continuar no Vasco em 2015. O clube passará a ser comandado pelo presidente Eurico Miranda, recém-eleito, no dia 1º de dezembro. Só aí Joel deve definir o seu futuro. Antes disso, porém, o time carioca vai enfrentar o Avaí, no próximo sábado, fora de casa, na rodada final da Série B.

O meia Douglas também não deixou claro se deve permanecer no clube na próxima temporada e pareceu se desculpar com a torcida pelo empate deste sábado. "Claro, a gente queria dar alegria aos torcedores."