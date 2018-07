Joel Santana pede voto de confiança da torcida

"A torcida tem de confiar sempre, como nós confiamos. O campeonato está no início e queremos tranquilidade para o período de treinos e para a sequência depois da Copa do Mundo. Estamos procurando um espaço para ficar ali no bolo dos primeiros colocados", disse Joel Santana.

Com o início de campanha convincente, o treinador tem destacado a força do conjunto do Botafogo. "Nos três meses que estou aqui as coisas têm acontecido porque somos um grupo. Não podemos pensar em termos individuais, mas coletivos, pois clube e torcida estão em primeiro lugar", disse.

O objetivo de Joel Santana é conquistar um bom número de pontos, antes da interrupção do Brasileirão, que ficará paralisado durante um mês e meio por causa da Copa do Mundo da África do Sul.