Joel Santana projeta 9.º título estadual em 2011

"Se 2011 for igual a 2010, pouco não é, mas podemos melhorar. Quem conquista o título carioca, sempre quer mais", brincou Joel, que vislumbra dificuldades para faturar o bicampeonato em 2011.

"Vamos ter o Muricy [Ramalho] no Fluminense, o Paulo [César Gusmão] no Vasco e o Vanderlei [Luxemburgo] no Flamengo, técnicos vitoriosos disputando o Estadual do Rio. A briga vai ser muito boa, será legal para todos", comentou o técnico.