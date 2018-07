Joel Santana quer o time do Vasco na 'pole position' da Série B

Animado após a vitória sobre a Portuguesa na última terça-feira, o técnico Joel Santana diz que o Vasco tem de "mostrar sua cara" e buscar a "pole position" da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o último resultado, o time carioca chegou ao segundo lugar na tabela de classificação e quer aproveitar o embalo para vencer o Boa nesta sexta, no estádio de São Januário, no Rio, e, enfim, chegar à ponta da tabela de classificação.

Desde o primeiro turno da competição, o time carioca briga na parte de cima da tabela, tem conseguido oportunidades de chegar ao primeiro lugar, mas vem tropeçando. "Para o Vasco nunca é bom só participar. Nossa pretensão é chegar lá na frente, na ''pole position''", afirmou o treinador nesta quarta, durante o desembarque do elenco vascaíno no Rio.

O Boa vem de uma derrota para a líder Ponte Preta, mas Joel Santana projetou uma postura forte da equipe mineira, que deve dar trabalho ao Vasco. "É um adversário difícil, está perto da zona de classificação. Vendeu caro a derrota para a Ponte Preta", explicou. "Está na hora de o Vasco mostrar sua cara. Com a nossa torcida presente em São Januário, é nossa obrigação fazer uma grande partida".