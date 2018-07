Joel Santana relaciona Gilberto e Reis no Cruzeiro

Léo formará a dupla de zaga com Naldo pela primeira vez, na vaga do suspenso Gil. Gilberto, por sua vez, fará sua estreia sob o comando de Joel Santana no Cruzeiro. O veterano deverá ser utilizado na lateral-esquerda, sua posição de origem.

A maior novidade na lista de relacionados é o atacante Reis, que poderá ganhar uma chance no domingo. Os titulares serão Wallyson e Ortigoza, substituto de Thiago Ribeiro, com lesão no tornozelo esquerdo. Já o atacante Brandão ficou fora do grupo de convocados.

No meio-campo, Dudu ficará no banco de reservas, após ser liberado pela seleção brasileira Sub-20. Depois da partida, ele será reintegrado à equipe que se prepara para o Mundial da Colômbia, no final do mês.

O Cruzeiro deverá entrar em campo no domingo com: Fábio; Vitor, Léo, Naldo e Gilberto; Fabrício, Leandro Guerreiro (Roger), Marquinhos Paraná e Montillo; Wallyson e Ortigoza.

Confira os relacionados:

Goleiros: Fábio e Rafael;

Zagueiros:Léo, Naldo e Simões;

Laterais: Gil Bahia, Gilberto, Vitor;

Volantes: Eber, Everton, Fabrício, Leandro Guerreiro e Marquinhos Paraná;

Meias: Dudu, Montillo, Roger;

Atacantes: Anselmo Ramon, Ortigoza, Reis e Wallyson.