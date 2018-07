Joel Santana resolve poupar Loco Abreu para Copa Convocado para disputar a Copa do Mundo na África do Sul, o atacante uruguaio Loco Abreu não vai enfrentar o São Paulo, domingo, no Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão partiu do técnico do Botafogo, Joel Santana, que preferiu poupar o jogador que está prestes a se apresentar à seleção uruguaia.