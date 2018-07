Joel Santana sai em defesa de Lúcio Flávio no Botafogo Depois de ter sido muito vaiado pela torcida botafoguense durante o triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, no último sábado, o meia Lúcio Flávio ganhou um apoio importante no Botafogo. Nesta terça-feira, o técnico Joel Santana saiu em defesa do seu jogador, pedindo paciência aos torcedores.