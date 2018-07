Joel Santana vê Botafogo com espírito vencedor

"Hoje, o clube tem identidade de vencedor. É preciso ficar um desenho no qual o torcedor saiba que o time vai chegar de novo nas próximas competições", disse Joel, que ainda não tem permanência garantida em 2011, mas já fala no futuro botafoguense. "O clube está empenhado no processo de vitória. Todos precisam andar juntos."

Para manter esse espírito, Joel espera conseguir a vaga na Libertadores. "Queremos dar mais um presente para a torcida. A campanha pode não ter sido espetacular, mas é boa no sentido de honrar o clube. Vamos até a última rodada assim", avisou o treinador, lembrando que o Botafogo está em quarto lugar no Brasileirão.

Como já jogou pela 35ª rodada do Brasileirão, na última quarta-feira, diante do Ceará, o Botafogo não atua neste fim de semana. Assim, o próximo compromisso do time será no dia 21 de novembro, quando recebe o Internacional no Engenhão. Depois, ainda jogará em casa contra o Prudente e fora diante do Grêmio.