Joel Santana vê Botafogo em momento de definição

Depois de somar oito empates consecutivos, o Botafogo aparece em oitavo lugar no Brasileirão, com 45 pontos. Por isso, o técnico Joel Santana sabe que seu time viverá um momento decisivo neste sábado, quando enfrenta o Vitória no Engenhão. Se vencer, segue na briga pela Libertadores. Mas, em caso de novo tropeço, pode ser o fim do sonho.

"A rodada é interessante, mas precisamos vencer. É um jogo perigoso. O momento vai definir quem vai chegar. Se vencermos, chegamos a 48 pontos e apertamos o calo de alguém. A estrela (botafoguense) vai estar no retrovisor", afirmou Joel, reforçando que o Botafogo precisa encarar as oito rodadas que restam para o término do Brasileirão como oito finais.

Joel também alertou nesta sexta-feira para o Botafogo se concentrar em terminar o campeonato entre os três melhores times, mesmo sabendo que o quarto colocado também vai para a Libertadores de 2011. Segundo ele, existe grande chance de um clube do Brasil ser o campeão da Copa Sul-Americana, o que tiraria uma das vagas em disputa no Brasileirão.

"Penso no G-3 mesmo. Temos que pensar no real. O G-4 pode ser o troco, o complemento. Mas trabalhamos com a realidade. Não vai ser mole, mas faremos de tudo para chegar", avisou Joel, mostrando confiança na possibilidade de o Botafogo sair dessa fase ruim para buscar a vaga na Libertadores.